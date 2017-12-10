Польща робить випади у бік України, бо не хоче втрачати позиції в ЄС - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Позиція ревізіонізму, яку останнім часом намагається зайняти правляча партія Польщі, не є мудрою. Про це УНН заявив політолог Тарас Чорновіл, коментуючи сьогоднішню заяву представників польського МЗС, що начебто існування України не є необхідною умовою існування вільної Польщі".
“На мій погляд, це варіант демонстрації ревізіонізму з боку правлячої партії Польщі. Це не мудра позиція... Правляча партія, як на мене, діє небезпечно і важко сказати, чим це закінчиться”, — сказав Чорновіл.
Він зазначив, що на його думку подібними висловлюваннями хтось хоче певний удар по українській владі, яка виявилася непоступливою у своїх принципах.
“Як тільки виявилося, що Україна стала більше послідовною, відбуваються такі речі... У Польщі зрозуміли, що як тільки Україна буде більше інтегруватися в ЄС, Польща буде втрачати свої позиції як Східний форпост”, — сказав Чорновіл.
За його словами, сьогодні вбачається, що в процесі інтеграції України на Захід місце Польщі все більше заміщає Литва, через яку відбуваються прямі контакти з США. Крім того, Україна сама напряму вже працює з Францією та Німеччиною.
“Польща сьогодні не може виконувати тих комунікативностей, ніж вона виконувала при інших своїх урядах”, — зазначив політолог.
Раніше голова політичного кабінету МЗС Польщі Ян Парис заявив, що Україні потрібна Польща, а от Польща дасть собі раду і без України.
Згодом стало відомо про провокації у Львівській області із польським автобусом. Цю ситуацію уже засудив міністр закордонних справ України Павло Клімкін і припустив, що хтось настирливо намгається зірвати візит Президента Польщі Анджея Дуди.