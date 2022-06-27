Польша будет продолжать помогать с образованием украинским беженцам - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Польша готова в дальнейшем способствовать получению образования вынужденно эвакуированным гражданам Украины. Более того, в стране есть необходимые условия для проведения Национального мультипредметного теста. Об этом сообщает Министерство образования и науки, информирует УНН.
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«Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко и замминистра Вера Рогова провели онлайн-встречу с государственным секретарем министерства образования и науки Республики Польша, уполномоченным правительства по вопросам развития и интернационализации Томашем Жимковским. В ходе встречи стороны обсудили вопросы разработки проектов международных договоров, находящихся на рассмотрении польской стороны, а также организацию национального мультипредметного теста для украинских поступающих, вынужденно находящихся в Республике Польша», - говорится в сообщении.
Детали
По словам Жимковского, в стране созданы надлежащие условия и места проведения НМТ. Кроме того, во время встречи были обсуждены вопросы обеспечения образовательных потребностей польского национального меньшинства в Украине и украинского национального меньшинства в Республике Польша.
Также стороны договорились ускорить проработку проектов международных соглашений.
Дополнение
Польская транспортная компания PKP Intercity с 1 июля запретит бесплатные поездки для украинских беженцев. Как отмечается, бесплатный проезд для граждан Украины был введен 26 февраля этого года в связи с широкомасштабной войной России против Украины. Данной услугой воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.