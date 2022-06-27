Польща продовжуватиме допомагати з освітою українським біженцям - МОН

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«Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко та заступниця міністра Віра Рогова провели онлайн-зустріч із державним секретарем міністерства освіти і науки Республіки Польща, уповноваженим уряду з питань розвитку та інтернаціоналізації Томашем Жимковським. У ході зустрічі сторони обговорили питання опрацювання проєктів міжнародних договорів, що перебувають на розгляді польської сторони, а також організацію національного мультипредметного тесту для українських вступників, які вимушено перебувають у Республіці Польща», - ідеться в повідомленні.

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За словами Жимковського, у країні створені належні умов та місця проведення НМТ. Крім того, під час зустрічі було обговорено питання забезпечення освітніх потреб польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Республіці Польща.

Також сторони домовилися прискорити опрацювання проєктів міжнародних угод.

Доповнення

Польська транспортна компанія PKP Intercity з 1 липня заборонить безкоштовні поїздки для українських біженців. Як зазначається, безкоштовний проїзд для громадян України був запроваджений 26 лютого цього року у зв’язку з широкомасштабною війною рф проти України. Послугою скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.