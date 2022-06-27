Польща продовжуватиме допомагати з освітою українським біженцям - МОН

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 51173 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 97951 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 150443 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 150033 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 157539 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 139679 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 112147 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106164 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 290650 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153505 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 100227 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 69611 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 147340 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 59828 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 45713 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 147340 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 290651 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 554826 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 500025 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 701781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 23799 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 69611 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 100227 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138379 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152229 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Польща продовжуватиме допомагати з освітою українським біженцям - МОН

Польща продовжуватиме допомагати з освітою українським біженцям - МОН

Київ • УНН

 • 112274 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Польща готова надалі сприяти отриманню освіти вимушено евакуйованим громадянам України. Більше того, у країні є належні умови для проведення Національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує УНН.

Цитата

«Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко та заступниця міністра Віра Рогова провели онлайн-зустріч із державним секретарем міністерства освіти і науки Республіки Польща, уповноваженим уряду з питань розвитку та інтернаціоналізації Томашем Жимковським. У ході зустрічі сторони обговорили питання опрацювання проєктів міжнародних договорів, що перебувають на розгляді польської сторони, а також організацію національного мультипредметного тесту для українських вступників, які вимушено перебувають у Республіці Польща», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За словами Жимковського, у країні створені належні умов та місця проведення НМТ. Крім того, під час зустрічі було обговорено питання забезпечення освітніх потреб польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Республіці Польща.

Також сторони домовилися прискорити опрацювання проєктів міжнародних угод.

Доповнення 

Польська транспортна компанія PKP Intercity з 1 липня заборонить безкоштовні поїздки для українських біженців. Як зазначається, безкоштовний проїзд для громадян України був запроваджений 26 лютого цього року у зв’язку з широкомасштабною війною рф проти України. Послугою скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71