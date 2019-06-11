Польша продлила серию побед без пропущенных голов в отборе на Евро-2020

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КИЕВ. 11 июня. УНН. В главном противостоянии игрового вечера группы G национальная команда Израиля гостила в Варшаве у команды Польши, передает корреспондент УНН.

Открытие сезона итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек закончил комбинацию хозяев ударом под перекладину на 35 минуте. Автором голевой передачи стал "динамовец" Томаш Кендзера.

После перерыва поляки сыграли еще более результативно. Роберт Левандовски наказал израильтян за игру рукой реализованным пенальти (56 мин), Камиль Гросицки нашел щель между руками голкипера Харуша на 59 минуте, а закончил расгром Кадзьора. Футболист получил подарок в виде передачи от вратаря соперника и отправил игровой снаряд в сетку - 4:0.

Примечательно, что Кендзера сыграл на поле полный поединок, а в составе Израиля полузащитник "Шахтера" Марон Соломон провел на поле 72 минуты.

Заметим, Польша 12 очков и на 5 опережает именно Израиль. Кроме того, "красно-белая" сборная не пропустила ни одного гола в отборе при 8 забитых мячах.

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