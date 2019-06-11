Польща продовжила серію перемог без пропущених голів у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У головному протистоянні ігрового вечора групи G національна команда Ізраїлю гостювала у Варшаві у команди Польщі, передає кореспондент УНН.
Відкриття сезону італійського "Мілану" Кшиштоф Пентек закінчив комбінацію господарів ударом під перекладину на 35 хвилині. Автором гольової передачі став "динамівець" Томаш Кендзьора.
По перерві поляки зіграли ще більш результативно. Роберт Левандовські покарав ізраїльтян за гру рукою реалізованим пенальті (56 хв), Каміль Гросіцкий знайшов шпарину між руками голкіпера Харуша на 59 хвилині, а закінчив погром Кадзьор. Футболіст отримав подарунок у вигляді передачі від воротаря суперника і надіслав ігровий снаряд до сітки – 4:0.
Примітно, що Кендзьора відіграв на полі повний поєдинок, а у складі Ізраїлю півзахисник "Шахтаря" Марон Соломон провів на полі 72 хвилини.
Зауважимо, Польща має 12 очок і на 5 випереджає саме Ізраїль. Крім того, "червоно-біла" збірна не пропустила жодного голу у відборі при 8 забитих м'ячах.