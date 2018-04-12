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Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол

Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол

Киев  •  УНН

 • 17213 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Польша положительно воспринимает предложение Украины о возобновлении сотрудничества институтов нацпамяти двух стран. Об этом в комментарии УНН в кулуарах Киевского форума по безопасности сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

"Я думаю, она (Польша - ред.) относится (к идее восстановления сотрудничества институтов нацпамяти двух стран - ред.) положительно. Нужно найти общий путь, общее направление, и возможно, будет возобновление сотрудничества и, возможно, случится так, что мы будем делать то, что делали некоторое время назад", - отметил посол.

Напомним, накануне вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил УНН, что украинская сторона направила в Варшаву свою позицию относительно возобновления сотрудничества институтов национальной памяти Украины и Польши, а также министерств культуры обеих стран.

Как сообщал УНН, один раунд украинского-польских переговоров относительно исторических вопросов и отношений между странами на уровне вице-премьер-министров прошел в феврале в Варшаве, но переговоры еще будут продолжаться.

Дискуссии Украины и Польши вызывает вопрос о проведении эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Кроме того, в Украине вызвал беспокойство новый закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

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