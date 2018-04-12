Польща позитивно ставиться до ідеї відновлення співпраці інститутів нацпам'яті - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Польща позитивно сприймає пропозицію України щодо відновлення співпраці Інститутів нацпам'яті двох країн. Про це в коментарі УНН у кулуарах Київського безпекового форуму сказав надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло.
"Я думаю, вона (Польща - ред.) ставиться (щодо ідеї відновлення співпраці Інститутів нацпам'яті двох країн - ред.) позитивно. Потрібно знайти спільний шлях, спільний напрямок, і можливо, буде відновлення співпраці і, можливо, станеться так, що ми робитимемо те, що робили якийсь час тому", - зазначив посол.
Нагадаємо, напередодні віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив УНН, що українська сторона направила до Варшави свою позицію щодо відновлення співпраці інститутів національної пам’яті України та Польщі, а також міністерств культури обох країн.
Як повідомляв УНН, один раунд українсько-польських переговорів щодо історичних питань і відносин між країнами на рівні віце-прем'єр-міністрів пройшов у лютому у Варшаві, але перемовини ще триватимуть.
Дискусії України і Польщі точаться навколо питання про проведення ексгумацій останків поляків, загиблих і похованих на території України, зокрема під час Волинської трагедії. Крім того, в України викликав занепокоєння новий закон із забороною "бандеризму" - зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі.