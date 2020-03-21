Польша объявила режим эпидемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wprost.
Уровень опасности в связи с коронавирусом был повышен — до этого в Польше действовал режим угрозы эпидемии.
За счет введения режима эпидемии у властей появятся дополнительные полномочия. Если в режиме угрозы эпидемии штрафы за нарушение карантина составляли 5 тыс. злотых, то после объявления эпидемии они возрастают до 30 тыс. злотых.
Глава правительства отметил, что президентские выборы должны пройти 10 мая и введение чрезвычайного положения не влияет на дату голосования.
В Польше зарегистрировали более 400 случаев заражения.
Напомним, Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам.