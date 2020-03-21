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Польща оголосила режим епідемії коронавірусу

Польща оголосила режим епідемії коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення в країні режиму епідемії через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wprost.

Рівень небезпеки в зв'язку з коронавірусом був підвищений - до цього в Польщі діяв режим загрози епідемії.

За рахунок введення режиму епідемії у влади з'являться додаткові повноваження. Якщо в режимі загрози епідемії штрафи за порушення карантину становили 5 тис. злотих, то після оголошення епідемії вони зростають до 30 тис. злотих.

Глава уряду зазначив, що президентські вибори повинні пройти 10 травня і введення надзвичайного стану не впливає на дату голосування.

У Польщі зареєстрували понад 400 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям.

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