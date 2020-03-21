Польща оголосила режим епідемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення в країні режиму епідемії через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wprost.
Рівень небезпеки в зв'язку з коронавірусом був підвищений - до цього в Польщі діяв режим загрози епідемії.
За рахунок введення режиму епідемії у влади з'являться додаткові повноваження. Якщо в режимі загрози епідемії штрафи за порушення карантину становили 5 тис. злотих, то після оголошення епідемії вони зростають до 30 тис. злотих.
Глава уряду зазначив, що президентські вибори повинні пройти 10 травня і введення надзвичайного стану не впливає на дату голосування.
У Польщі зареєстрували понад 400 випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям.