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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102696 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам

Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам

Киев  •  УНН

 • 27934 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Решение польского правительства о закрытии всех государственных границ и запрет въезда в страну иностранцам вступило в силу. Соответствующее распоряжение, направленное на борьбу с распространением коронавируса нового типа, начало действовать ровно в полночь по местному времени (01:00 по времени Киева), передает УНН.

Особый режим будет функционировать до 24 марта, но власти республики сразу же предусмотрели возможность его продления на 20 дней, а затем и на месяц в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, это вынужденная и хорошо обдуманная превентивная мера, так как власти не хотят допускать массовой вспышки заболеваемости, как это произошло в некоторых других странах.

“Изменения в порядке пересечения границы вводятся, чтобы противодействовать распространению коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о том, чтобы избежать въезда на польскую территорию лиц, которые могут представлять собой серьезную угрозу для общественного здоровья”, — говорится в сообщении польского МВД.

В связи с закрытием границ в МИД Украины уточнили условия пересечения границы с Польшей.

В МВД Польши объяснили, что начиная с сегодня можно пересекать границу только гражданам страны, иностранцам, которые являются супругами, детям польских граждан или тех, кто находится под их опекой, иностранцам, которые имеют “карту поляка”, временное или постоянное владение вида на жительство или разрешение на работу, представителям дипкорпуса и членам их семей, а также водителям транспорта, предназначенного для перевозки товаров.

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С полуночи прекратилось все международное железнодорожное и воздушное сообщение с Польшей, за исключением чартерных рейсов, возвращающихся в республику с поляками на борту. Попасть на территорию страны теперь можно только на автобусе или автомобиле. При пересечении границы все, кто въезжают, должны будут заполнить анкету, указать местоположение и отправиться на 14-дневный домашний карантин, нарушение которого может повлечь за собой уголовную ответственность и штраф до 5 тыс. злотых.

С выездом из Польши никаких трудностей не будет. Однако по возвращении следует рассчитывать на необходимость провести две недели в карантине.

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