Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам

КИЕВ. 15 марта. УНН. Решение польского правительства о закрытии всех государственных границ и запрет въезда в страну иностранцам вступило в силу. Соответствующее распоряжение, направленное на борьбу с распространением коронавируса нового типа, начало действовать ровно в полночь по местному времени (01:00 по времени Киева), передает УНН.