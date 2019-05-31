Польша ожидает устранения информационных табличек с места Смоленской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Польша ожидает выяснения обстоятельств установления информационных таблиц вблизи места Смоленской кататсрофы, их устранения и реализации соглашений, касающихся строительства памятника на месте катастрофы, - сообщило Министерство иностранных дел Польши, передает УНН со ссылкой на Польськое Радио.
Во вторник, по сообщению Польского агенства печати, вблизи места крушения 10 апреля 2010 года польского правительственного самолета Ту-154 М, установлены таблицы с информацией на тему Смоленской катастрофы на русском языке. Текст информации представляет, в числе прочего, выводы российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на тему причин катастрофы.
В качестве автор информационных таблиц фигурирует действущая в Смоленске организация под названием Фонд содействия примирению народов, участвовавших в военных конфликтах "Примирение". Ее представитель Владимир Шаргаев сказал Польскому агентству печати, что "эти таблицы, объясняют человеческую трагедию", и являются инициативой не государства, а общественной организации.
МИД Польши вызвал посла РФ в Польше Сергея Андреева для сообщения ему ожиданий польской стороны, касающихся информационных таблиц в окрестностях места Смоленской катастрофы.
Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.