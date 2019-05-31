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Польща очікує усунення інформаційних табличок з місця Смоленської катастрофи

Польща очікує усунення інформаційних табличок з місця Смоленської катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Польща очікує з'ясування обставин встановлення інформаційних таблиць поблизу місця Смоленської кататсрофи, їх усунення та реалізації угод, що стосуються будівництва пам'ятника на місці катастрофи, - повідомило Міністерство закордонних справ Польщі, передає УНН з посиланням на польсько Радіо.

У вівторок, за повідомленням Польського агентства преси, поблизу місця аварії 10 квітня 2010 року польського урядового літака Ту-154 М, встановлені таблиці з інформацією на тему Смоленської катастрофи російською мовою. Текст інформації представляє, серед іншого, висновки російського Міждержавного авіаційного комітету (МАК) на тему причин катастрофи.

Як автор інформаційних таблиць фігурує діюча в Смоленську організація під назвою Фонд сприяння примирення народів, які брали участь у військових конфліктах "Примирення". Її представник Володимир Шаргай сказав Польському агентству преси, що "ці таблиці, пояснюють людську трагедію", і є ініціативою не держави, а громадської організації.

МЗС Польщі викликав посла РФ в Польщі Сергія Андрєєва для повідомлення йому очікувань польської сторони, що стосуються інформаційних таблиць в околицях місця Смоленської катастрофи.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 осіб - екіпаж і члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах з нагоди річниці Катинського розстрілу 1940 року.

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