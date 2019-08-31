Польша ожидает, что с 2021 года сможет поставлять в Украину 6 млрд куб. м газа

"В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год", - сказал Наимский.

Добавим, на данный момент максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину, при благоприятных технических условиях в обеих странах, составляет 1,5 млрд куб. метров в год.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве.