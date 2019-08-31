Польща очікує, що з 2021 року зможе поставляти в Україну 6 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Польща в 2021 році зможе поставляти на Україну 6 млрд куб. м газу в рік. Про це заявив в суботу представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петер Наїмський, передає УНН з посиланням на Dziennik.pl.
"В 2021 року ми зможемо постачати значні обсяги газу в Україну, це буде 6 мільярдів кубометрів на рік", - сказав Наїмський.
Додамо, наразі максимальна технічна пропускна здатність постачання газу з Польщі в Україну, при сприятливих технічних умовах в обох країнах, становить 1,5 млрд куб. метрів на рік.
Нагадаємо, 31 серпня Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю.