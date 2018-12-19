Польша не поддержала глобальный пакт о беженцах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Польша не поддержала Глобальный пакт о беженцах, принятый 17 декабря Генеральной ассамблеей ООН. Об этом заявили в министерстве внутренних дел и администрации Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Документ, несмотря на его необязательный характер, может стать основой для оказания влияния на отдельные страны, например, в области переселения", - обосновывает свою позицию МВД Польши.
МВД Польши добавляет, что давление на Польшу могут оказывать организации, связанные с ООН и неправительственными организациями.
Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский подчеркнул, что в пакте не подчеркивается "постоянное решение проблемы беженцев путем оказания им поддержки в регионах происхождения, а также осуществления добровольного возвращения в свои страны".
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В рекомендации, направленной главе польского МИД Яцеку Чапутовичу, глава МВД и администрации страны подчеркнул, что глобальный пакт о беженцах является политической декларацией и содержит политические обязательства для принятия конкретных действий. "Они направлены на создание глобального разделения ответственности за беженцев и бремени, связанного с их поддержкой и приемом на своей территории", - добавил он.
МВД Польши подчеркнуло, что основой международного права в отношении беженцев должна быть Женевская конвенция.
Глобальный пакт о беженцах, за который проголосовало 181 государство, предусматривает усиление поддержки странам, в которых проживает большинство из более чем 25 миллионов беженцев в мире.
10 декабря на конференции в Марракеше был принят также Всемирный пакт ООН по миграции, который Польша не подписала. Также этот документ не приняли Австрия, Венгрия, Чехия и США.