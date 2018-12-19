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Польща не підтримала глобальний пакт про біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Польща не підтримала Глобальний пакт про біженців, ухвалений 17 грудня Генеральною асамблеєю ООН. Про це заявили у міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Польща не підтримала глобальний пакт про біженців

"Документ, незважаючи на його необов'язковий характер, може стати основою для здійснення впливу на окремі країни, наприклад, в області переселення", - обґрунтовує свою позицію МВС Польщі.

МВС Польщі додає, що тиск на Польщу можуть здійснювати організації, пов'язані з ООН і неурядовими організаціями.

Міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзинський підкреслив, що у пакті не підкреслюється "постійне вирішення проблеми біженців шляхом надання їм підтримки в регіонах походження, а також здійснення добровільного повернення в свої країни".

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У рекомендації, спрямованої очільнику польського МЗС Яцеку Чапутовичу, голова МВС і адміністрації країни підкреслив, що глобальний пакт про біженців є політичною декларацією і містить політичні зобов'язання для ухвалення конкретних дій. "Вони спрямовані на створення глобального поділу відповідальності за біженців та тягаря, пов'язаного з їхньою підтримкою і прийомом на своїй території", - додав він.

МВС Польщі підкреслило, що основою міжнародного права щодо біженців повинна бути Женевська конвенція.

Глобальний пакт про біженців, за який проголосувала 181 держава, передбачає посилення підтримки країнам, в яких проживає більшість з більш ніж 25 мільйонів біженців у світі.

10 грудня на конференції у Марракеші був ухвалений також Всесвітній пакт ООН з міграції, який Польща не підписала. Також цей документ не ухвалили Австрія, Угорщина, Чехія і США.

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