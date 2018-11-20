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Польща відмовилася підтримати Глобальну угоду про міграцію ООН

Польща відмовилася підтримати Глобальну угоду про міграцію ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Польща не підтримає глобальну угоду про безпечну, впорядковану та законну міграцію. Таке рішення прийняла Рада міністрів країни, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Уряд вирішив, що Польща не підтримає Глобальну угоду про безпечну, впорядковану та законну міграцію, як під час міжнародної конференції з прийняття цього документа, запланованого в Марракеші 10 і 11 грудня цього року, так і під час подальшого голосування на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй”, — пише видання.

Як зазначається, цей документ не відповідав вимогам Польщі щодо “підтвердження достатньо сильних гарантій суверенного права вирішувати питання про те, кого країни приймають на своїй території, та про відмінність між законною та нелегальною міграцією”.

Крім того, на думку польського уряду, формулювання, які містяться в остаточному проекті угоди, особливо щодо розмежування законних та нелегальних мігрантів, можуть “спричинити значні труднощі в тлумаченні та виконанні угоди”.

Нагадаємо, Чеська Республіка приєдналася до тих країн Євросоюзу, які відмовились підписувати пакт Організації Об’єднаних Націй (ООН), що регулює поводження з мігрантами в усьому світі.

Керівництво ООН заявило, що на шляху до нового глобального договору державам-членам ООН необхідно визнати і зміцнити вигоди від міграції.

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