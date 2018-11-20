Польша отказалась поддержать Глобальное соглашение о миграции ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Польша не поддержит глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и законной миграции. Такое решение принял Совет министров страны, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Правительство решило, что Польша не поддержит Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и законной миграции, как во время международной конференции по принятию этого документа, запланированного в Марракеше на 10 и 11 декабря этого года, так и во время дальнейшего голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций", - пишет издание.
Как отмечается, этот документ не отвечал требованиям Польши по поводу "подтверждения достаточно сильных гарантий суверенного права решать вопрос о том, кого страны принимают на своей территории, и о различии между законной и незаконной миграцией".
Кроме того, по мнению польского правительства, формулировки, содержащиеся в окончательном проекте соглашения, особенно по разграничению законных и нелегальных мигрантов, могут "вызвать значительные трудности в толковании и исполнении соглашения".
Напомним, Чехия присоединилась к тем странам Евросоюза, которые отказались подписывать пакт Организации Объединенных Наций (ООН), регулирующий обращение с мигрантами во всем мире.
Руководство ООН заявило, что на пути к новому глобальному договору государствам-членам ООН необходимо признать и укрепить выгоды от миграции.