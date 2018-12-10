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Украина заявила о своей позиции относительно пакта ООН по миграции

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины и Государственная миграционная служба Украины распространили совместный комментарий в связи с проведением 10-11 декабря Конференции ООН в городе Марракеш в Марокко по принятию Глобального соглашения о безопасной, упорядоченной и законной миграции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.

Украина заявила о своей позиции относительно пакта ООН по миграции

“Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции на другом этапе при благоприятных условиях”, — говорится в сообщении.

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Украинская сторона привержена своим обязательствам по международным конвенциям и договорам по правам человека, реадмиссии и др. Несмотря на серьезные вызовы и проблемы, связанные с вынужденным переселением значительного количества наших граждан внутри страны, Украина продолжает принимать иммигрантов и создавать надлежащие условия для их пребывания в нашей стране.

По данным Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года, на учете в ГМС находилось 275 030 иммигрантов. Только за 9 месяцев текущего года, органами ГМС выдано 10 410 разрешений на иммиграцию, оформлено 33 567 свидетельств на временное проживание.

“Украина приветствует развитие международного сотрудничества в сфере миграции и отмечает важную роль Международной организации по миграции (МОМ) в этом процессе. Украинская сторона готова к продолжению конструктивного сотрудничества с МОМ по широкому кругу вопросов, связанных с миграцией”, - говорится в сообщении.

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Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко).

МИД Украины и ГМС обосновывают свое решение наличием ряда фактов.

“В своей новейшей истории Украинскому государству пришлось столкнуться с беспрецедентным вызовом. Вооруженная агрессия Российской Федерации привела к незаконной оккупации Автономной Республики Крым, г. Севастополь, попыток их аннексии и распространения Российской Федерацией международного вооруженного конфликта в Донецкую и Луганскую области”, — напомнили авторы совместного заявления.

По их словам, эти преступные действия превратили около 1,5 миллиона граждан Украины на вынужденных переселенцев. Авторы документа также отмечают, что украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить права и потребности ВПО, но впереди еще много работы, которая требует значительных материальных и финансовых ресурсов.

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Отметим, что 10-11 декабря 2018 года в г. Марракеш (Марокко) состоится Конференция ООН для принятия Глобального соглашения о безопасной, упорядоченной и законной миграции.

В МИД и ГМС подчеркнули, что в основу упомянутого документа заложены важные положения, направленные на раскрытие положительного потенциала миграции, совершенствование управления ею на всех уровнях, а также содействие достижению благосостояния мигрантов и жителей стран происхождения, транзита и назначения. Глобальное соглашение стало результатом многих раундов межправительственных переговоров, состоявшихся в течение февраля-июля 2018 года.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должна быть официально одобрена на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко).

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США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году. Позже их примеру последовал ряд европейских стран, среди них — Австрия, Польша, Чехия, Швейцария, Болгария, Венгрия, Италия, а также Израиль и Австралия.

В Глобальном пакте прописаны 23 цели, которые ООН хотела бы достичь. Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Документ обязательной юридической силы не имеет: за государствами сохраняется право определять собственную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей юрисдикции.

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