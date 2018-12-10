Україна заявила про свою позицію щодо пакту ООН з міграції

“Україна розгляне можливість приєднання до Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію на іншому етапі за сприятливих умов”, — йдеться у повідомленні.

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Українська сторона віддана своїм зобов’язанням за міжнародними конвенціями та договорами з питань прав людини, реадмісії тощо. Попри серйозні виклики і проблеми, пов’язані із вимушеним переселенням значної кількості наших громадян всередині країни, Україна продовжує приймати іммігрантів та створювати належні умови для їхнього перебування в нашій країні.

За даними Державної міграційної служби України, станом на 1 жовтня 2018 року, на обліку в ДМС перебувало 275 030 іммігрантів. Лише за 9 місяців поточного року, органами ДМС видано 10 410 дозволів на імміграцію, оформлено 33 567 посвідок на тимчасове проживання.

“Україна вітає розвиток міжнародного співробітництва у сфері міграції та відзначає важливу роль Міжнародної організації з міграції (МОМ) у цьому процесі. Українська сторона готова до продовження конструктивної співпраці з МОМ з широкого кола питань, пов’язаних з міграцією”, — йдеться у повідомленні.

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Глобальна угода про безпечну, впорядковану і регулярноу міграції має бути офіційно схвалена на міжнародній конференції 10 грудня о Марракеші (Марокко).

МЗС України і ДМС обгрунтовують своє рішення наявністю низки фактів.

"У своїй новітній історії Українській державі довелося зіткнутися з безпрецедентним викликом. Збройна агресія Російської Федерації призвела до незаконної окупації Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, спроб їхньої анексії та поширення Російською Федерацією міжнародного збройного конфлікту на Донеччину та Луганщину", - нагадали автори спільної заяви.

За їх словами, ці злочинні дії перетворили близько 1,5 мільйона громадян України на вимушених переселенців. Автори документу також наголошують, що українська сторона докладає усіх можливих зусиль, щоб забезпечити права та потреби ВПО, але попереду ще багато роботи, яка вимагає значних матеріальних та фінансових ресурсів.

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Зазначимо, що 10-11 грудня 2018 р. у м. Марракеш (Марокко) відбудеться Конференція ООН для прийняття Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію.

У МЗС і ДМС підкреслили, що в основу згаданого документа покладені важливі положення, спрямовані на розкриття позитивного потенціалу міграції, вдосконалення управління нею на всіх рівнях, а також сприяння досягненню добробуту мігрантів та мешканців країн походження, транзиту та призначення. Глобальна угода стала результатом багатьох раундів міжурядових переговорів, що відбулися впродовж лютого-липня 2018 року.

Глобальна угода про безпечну, впорядковану і регулярноу міграції має бути офіційно схвалена на міжнародній конференції 10 грудня о Марракеші (Марокко).

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США вийшли з переговорів про угоду ще в 2017 році. Пізніше їх приклад наслідувала низка європейських країн, серед них - Австрія, Польща, Чехія, Швейцарія, Болгарія, Угорщина, Італія, а також Ізраїль і Австралія.

У Глобальному пакті прописані 23 цілі, які ООН хотіла б досягти. Пакт стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист і інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції. Документ обов'язкової юридичної сили не має: за державами зберігається право визначати власну міграційну політику і регулювати міграцію в межах своєї юрисдикції.