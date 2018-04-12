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Польша назвала условия возобновления сотрудничества институтов нацпамяти

Польша назвала условия возобновления сотрудничества институтов нацпамяти

Киев  •  УНН

 • 13494 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Возобновление сотрудничества польского с Украинским институтом национальной памяти станет возможным при выполнении украинцами нескольких условий, в том числе разблокировки эксгумации и публикации достижений Польско-украинского форума историков. ‪Об этом заявил глава ИНП Польши Ярослав Шарек, передает УНН со ссылкой на Dzieje.pl.

"Институт национальной памяти (Польши - ред.) готов сотрудничать, но условием является возможность эксгумации останков наших соотечественников в Украине и почтение их памяти... На данный момент слова были произнесены, но слов недостаточно. Заявления должны соблюдаться", - сказал он.

Он напомнил, что Украинский институт национальной памяти не является субъектом, который обладает компетенцией выдавать разрешения на проведение эксгумации польским специалистам.

Еще одним условием для возобновления сотрудничества Шарек назвал совместную публикацию достижений с предыдущих встреч Польско-украинского форума историков. Работа этого форума, на котором встречались ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена.

"Мы решили, что мы приостанавливаем сотрудничество, но мы готовы проводить дальнейшие встречи с украинскими исследователями, если мы сначала опубликуем представленное на этих форумах до этого времени с польской и украинской сторон", - сказал Шарек.

"По сей день мы не получили украинских авторских текстов с украинской стороны, хотя мы можем их напечатать", - подчеркнул он.

Он также добавил, что институт национальной памяти Польши ждет "реальных предложений".

Президент института национальной памяти Польши заверил в то же время, что для института изучение польско-украинских отношений всегда было очень важным. Он напомнил, что в отношениях обеих стран - в историческом контексте - вопрос Волынской трагедии остается наиболее спорным вопросом.

"Случилось так, что это сотрудничество - когда дело касается поиска и почтения памяти польских жертв - было полностью заблокировано украинской стороной", - сказал Шарек.

Напомним, накануне вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил УНН, что украинская сторона направила в Варшаву свою позицию относительно возобновления сотрудничества институтов национальной памяти Украины и Польши, а также министерств культуры обеих стран.

Как сообщал УНН, один раунд украинского-польских переговоров относительно исторических вопросов и отношений между странами на уровне вице-премьер-министров прошел в феврале в Варшаве, но переговоры еще будут продолжаться.

Дискуссии Украины и Польши вызывает вопрос о проведении эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Кроме того, в Украине вызвал беспокойство новый закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

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