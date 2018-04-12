Польща назвала умови відновлення співпраці інститутів нацпам'яті

"Інститут національної пам'яті (Польщі - ред.) готовий співпрацювати, але умовою є можливість ексгумації останків наших співвітчизників в Україні і вшанування їх пам'яті... Наразі слова були сказані, але слів недостатньо. Заяви повинні дотримуватися", - сказав він.

Він нагадав, що Український інститут національної пам'яті не є суб'єктом, який має компетенцію видавати дозволи на проведення ексгумації польським фахівцям.

Ще однією умовою для відновлення співпраці Шарек назвав спільну публікацію досягнень з попередніх зустрічей Польсько-українського форуму істориків. Робота цього форуму, на якому зустрічалися вчені з обох країн, наразі припинена.

"Ми вирішили, що ми припиняємо співпрацю, але ми готові проводити подальші зустрічі з українськими дослідниками, якщо ми спочатку опублікуємо представлене на цих форумах до цього часу з польскої і української сторін", - сказав Шарек.

"До цього дня ми не отримали українських авторських текстів з української сторони, хоча ми можемо їх надрукувати", - підкреслив він.

Він також додав, що інститут національної пам'яті Польщі чекає "реальних пропозицій".

Президент інституту національної пам'яті Польщі запевнив у той же час, що для інституту вивчення польсько-українських відносин завжди було дуже важливим. Він нагадав, що у відносинах обох країн - в історичному контексті - питання Волинської трагедії залишається найбільш спірним питанням.

"Сталося так, що ця співпраця - коли справа стосується пошуку і вшанування пам'яті польських жертв - була повністю заблоковано українською стороною", - сказав Шарек.

Нагадаємо, напередодні віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив УНН, що українська сторона направила до Варшави свою позицію щодо відновлення співпраці інститутів національної пам'яті України і Польщі, а також міністерств культури обох країн.

Як повідомляв УНН, один раунд українсько-польських переговорів щодо історичних питань і відносин між країнами на рівні віце-прем'єр-міністрів пройшов в лютому в Варшаві, але переговори ще триватимуть.

Дискусії України і Польщі точаться навколо питання про проведення ексгумації останків поляків, загиблих і похованих на території України, зокрема під час Волинської трагедії. Крім того, в Україні викликав занепокоєння новий закон із забороною "бандеризму" - зміни в закон про Інститут національної пам'яті Польщі.