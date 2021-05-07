Польша и Венгрия выступают против "гендерного равенства" на социальном саммите ЕС

Детали

Правящая польская националистическая партия “Право и справедливость” (PiS) и ее союзник-евроскептик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, продвигают идею того, что они называют “традиционными социальными ценностями” у себя дома, и неоднократно конфликтовали со своими более либеральными западными коллегами из-за прав женщин, геев и мигрантов.

Обе страны выступили против упоминания “гендерного равенства” непосредственно в проекте, подготовленном для обсуждения 27 национальными лидерами блока, которые встретятся в португальском городе Порту в пятницу и субботу.

В то время как в предыдущем проекте говорилось, что блок будет “продвигать гендерное равенство”, поздняя версия, избегает этой фразы и звучит так: “Мы будем наращивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва... и продвигать равенство”.

Дипломаты Евросоюза заявили, что Варшава и Будапешт стремились продвигать католические, консервативные социальные ценности в кампаниях, которые шли рука об руку с усилением государственного контроля над СМИ, судами и учеными.

На просьбу прокомментировать этот вопрос один польский чиновник сказал: “Польша всегда подчеркивает, насколько важна правовая ясность... В Договоре о Европейском Союзе очень четко говорится не об гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами”.

На запрос о комментарии от венгерских представительств в ЕС не поступило ответа.

Планируется, что лидеры заявят о преданности общему восстановлению после рекордной рецессии блока, спровоцированной пандемией коронавируса, в результате которой погибло почти 700 000 человек в Европе, где закрылись предприятия и были запрещены поездки, а миллионы людей были заблокированы в своих домах более чем на год.

“Наша приверженность единству и солидарности также означает обеспечение равных возможностей для всех и обеспечения того, чтобы никто не остался позади”, — заявят лидеры, вспомнив о запланированных блоком “зеленых” ковидных паспортах и цифровых реформах, а также сделав акцент на обучении.

“... Приоритетом будет переход от защиты к созданию рабочих мест и повышение качества рабочих мест”, — скажут они, согласно последнему проекту, который также приветствует предложение не ограничиваться показателями ВВП для измерения экономического и социального прогресса.

Справка

Лидеры должны собраться в Порту в 12:00 по Гринвичу.

В ходе встречи планируется обсудить попытки преодоления разногласий по поводу отказа от патентов на вакцины COVID-19 и сложных связей ЕС с Россией.