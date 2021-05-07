Польша и Венгрия выступают против "гендерного равенства" на социальном саммите ЕС

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 25065 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 115230 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 170821 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 173749 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 256877 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 298996 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154959 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142597 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 256751 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126169 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 173248 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 157394 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 190418 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 61280 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 158651 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 299018 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 256768 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 413202 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 379553 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 363298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 8396 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 158651 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 190418 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 173248 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 256899 просмотра
Актуальное
Польша и Венгрия выступают против "гендерного равенства" на социальном саммите ЕС

Польша и Венгрия выступают против "гендерного равенства" на социальном саммите ЕС

Киев  •  УНН

 • 23228 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Лоббирование со стороны Польши и Венгрии привело к удалению фразы “гендерное равенство” из проекта декларации о продвижении социальной сплоченности, которую ЕС должен опубликовать в пятницу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Правящая польская националистическая партия “Право и справедливость” (PiS) и ее союзник-евроскептик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, продвигают идею того, что они называют “традиционными социальными ценностями” у себя дома, и неоднократно конфликтовали со своими более либеральными западными коллегами из-за прав женщин, геев и мигрантов.

Обе страны выступили против упоминания “гендерного равенства” непосредственно в проекте, подготовленном для обсуждения 27 национальными лидерами блока, которые встретятся в португальском городе Порту в пятницу и субботу.

В то время как в предыдущем проекте говорилось, что блок будет “продвигать гендерное равенство”, поздняя версия, избегает этой фразы и звучит так: “Мы будем наращивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва... и продвигать равенство”.

Дипломаты Евросоюза заявили, что Варшава и Будапешт стремились продвигать католические, консервативные социальные ценности в кампаниях, которые шли рука об руку с усилением государственного контроля над СМИ, судами и учеными.

На просьбу прокомментировать этот вопрос один польский чиновник сказал: “Польша всегда подчеркивает, насколько важна правовая ясность... В Договоре о Европейском Союзе очень четко говорится не об гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами”.

На запрос о комментарии от венгерских представительств в ЕС не поступило ответа.

Планируется, что лидеры заявят о преданности общему восстановлению после рекордной рецессии блока, спровоцированной пандемией коронавируса, в результате которой погибло почти 700 000 человек в Европе, где закрылись предприятия и были запрещены поездки, а миллионы людей были заблокированы в своих домах более чем на год.

“Наша приверженность единству и солидарности также означает обеспечение равных возможностей для всех и обеспечения того, чтобы никто не остался позади”, — заявят лидеры, вспомнив о запланированных блоком “зеленых” ковидных паспортах и цифровых реформах, а также сделав акцент на обучении.

“... Приоритетом будет переход от защиты к созданию рабочих мест и повышение качества рабочих мест”, — скажут они, согласно последнему проекту, который также приветствует предложение не ограничиваться показателями ВВП для измерения экономического и социального прогресса.

Справка

Лидеры должны собраться в Порту в 12:00 по Гринвичу.

В ходе встречи планируется обсудить попытки преодоления разногласий по поводу отказа от патентов на вакцины COVID-19 и сложных связей ЕС с Россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы