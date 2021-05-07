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Польща і Угорщина виступають проти "гендерної рівності" на соціальному саміті ЄС

Польща і Угорщина виступають проти "гендерної рівності" на соціальному саміті ЄС

Київ • УНН

 • 23231 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Лобіювання з боку Польщі та Угорщини призвело до видалення фрази “гендерна рівність” з проекту декларації про просування соціальної згуртованості, яку ЄС має опублікувати в п’ятницю. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Правляча польська націоналістична партія “Право і справедливість” (PiS) та її союзник-євроскептик, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, просувають ідею того, що вони називають “традиційними соціальними цінностями” у себе вдома, і неодноразово конфліктували зі своїми більш ліберальними західними колегами через права жінок, геїв та мігрантів.

Обидві країни виступили проти згадки “гендерної рівності” безпосередньо в проекті, підготовленому для обговорення 27 національними лідерами блоку, які зустрінуться в португальському місті Порту в п’ятницю і суботу.

У той час як в попередньому проекті говорилося, що блок буде “просувати гендерну рівність”, пізніша версія, уникає цієї фрази і звучить так: “Ми будемо нарощувати зусилля по боротьбі з дискримінацією і активно працювати над скороченням гендерного розриву... і просувати рівність”.

Дипломати Євросоюзу заявили, що Варшава і Будапешт прагнули просувати католицькі, консервативні соціальні цінності в кампаніях, які йшли рука об руку з посиленням державного контролю над ЗМІ, судами і вченими.

На прохання прокоментувати це питання один польський чиновник сказав: “Польща завжди підкреслює, наскільки важлива правова ясність... У Договорі про Європейський Союз дуже чітко говориться не про гендерну рівність, а про рівність між жінками і чоловіками”.

На запит про коментарі від угорських представництв в ЄС не надійшло відповіді.

Планується, що лідери заявлять про відданість спільному відновленню після рекордної рецесії блоку, спровокованої пандемією коронавірусу, в результаті якої загинуло майже 700 000 осіб в Європі, закрилися підприємства і були заборонені поїздки, а мільйони людей були заблоковані в своїх будинках більш ніж на рік.

“Наша прихильність єдності і солідарності також означає забезпечення рівних можливостей для всіх і забезпечення того, щоб ніхто не залишився позаду”, — заявлять лідери, згадавши про заплановані блоком “зелені” ковідні паспорти і цифрові реформи, а також зробивши акцент на освіті та навчанні.

“... Пріоритетом буде перехід від захисту до створення робочих місць і підвищення якості робочих місць”, — скажуть вони, згідно з останнім проектом, який також вітає пропозицію не обмежуватися показниками ВВП для вимірювання економічного і соціального прогресу.

Довідка

Лідери повинні зібратися в Порту о 12:00 за Гринвічем.

В ході зустрічі планується обговорити спроби подолання розбіжностей з приводу відмови від патентів на вакцини COVID-19 і складних зв’язків ЄС з Росією.

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