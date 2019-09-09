Польша и Греция объединились в борьбе за немецкие репарации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во время встречи в Варшавском парламенте, Польша и Греция решили вместе требовать репараций от Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FOCUS Online.
"Непонятно, как может выглядеть сотрудничество между Афинами и Варшавой конкретно - и потому, что пока нет официальных требований со стороны Польши, а только словесные", - говорится в сообщении.
Греция официально обращалась к федеральному правительству с вопросом о возмещении военных убытков, в июне. Согласно докладу греческого парламента, это где-то 289 млрд евро. Польша же с суммой пока не определилась.
Отметим, что Берлин отвергает "репарационные" требования Афин, ибо Германия уже выполнила свои обязательства, выплатив грекам 115 млн марок в 1960 году.
Напоминаем, Греция требует от Германии новых репараций за Вторую мировую войну.