Польща і Греція об’єднались у боротьбі за німецькі репарації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Під час зустрічі у Варшавському парламенті, Польща та Греція вирішили разом вимагати репарацій від Німеччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на FOCUS Online.
“Незрозуміло, як може виглядати співпраця між Афінами та Варшавою конкретно — й тому, що поки немає офіційних вимог з боку Польщі, а лише словесні”, - зазначено у повідомленні.
Греція офіційно зверталась до Федерального уряду, з питанням про відшкодування військових збитків, у червні. Згідно з доповіддю грецького парламенту, це десь 289 мільярдів євро. Польща ж з сумою поки не визначилась.
Зазначимо, що Берлін відкидає “репараційні” вимоги Афін, бо Німеччина вже виконала свої зобов’язання, виплативши грекам 115 мільйонів марок в 1960 році.
Нагадуємо, Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну.