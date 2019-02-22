Половину оплат карточками в прошлом году украинцы провели в торговых сетях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Наибольшее количество безналичных операций с использованием платежных карточек в 2018 году приходилось на расчеты в торговой сети - 51,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обзор НБУ рынка платежных карт и платежной инфраструктуры за прошлый год.
"Количество безналичных операций за 2018 год выросло почти на 33,0% и составило 3,1 млрд шт., а объем - на 55,4% и достиг 1 297 млрд грн (по сравнению с 2017 годом). В соответствии с распределением безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 2018 года, наибольшее количество таких операций приходилось на расчеты в торговой сети - 51,2%", - сообщили в НБУ.
В то же время по объемам безналичных операций, как отмечается, наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов.
"По сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд грн до 465 млрд грн (доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций). Вместе с тем доля расчетов платежными картами в торговой сети снизилась на 2,6 п. п. (с 31,9% до 29,3%)", - указали в НБУ.
Напомним, украинцы стали чаще пользоваться платежными карточками.