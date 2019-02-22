Половину оплат картками торік українці провели у торгових мережах

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Найбільша кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток у 2018 році припадала на розрахунки у торговельній мережі – 51,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на огляд НБУ ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури за минулий рік.

"Кількість безготівкових операцій за 2018 рік зросла майже на 33,0% та становила 3,1 млрд шт., а обсяг – на 55,4% та досяг 1 297 млрд грн (у порівнянні з 2017 роком). Відповідно до розподілу безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками 2018 року, найбільша кількість таких операцій припадала на розрахунки в торговельній мережі – 51,2%", - повідомили у НБУ.

Водночас за обсягами безготівкових операцій, як зазначається, спостерігається значне зростання операцій Р2Р переказів.

"Порівняно з 2017 роком їх обсяг збільшився вдвічі: з 220 млрд грн до 465 млрд грн (частка таких операцій зросла на 9,5 в. п. та склала 35,8% від загального обсягу безготівкових операцій). Разом із тим частка розрахунків платіжними картками у торговельній мережі знизилась на 2,6 в. п. (із 31,9% до 29,3%)", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, українці почали частіше користуватися платіжними картками.

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