Українці почали частіше користуватися платіжними картками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних банківських карток за підсумками 2018 року досягла 45,1%, що на 5,8% більше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%)", - повідомили у НБУ.
У НБУ цей тренд пов’язують зі стабільним підвищенням попиту українців на безготівкові операції та популяризацією інноваційних фінансових сервісів.
Також у 2018 році тривало розширення платіжної інфраструктури для проведення безготівкових операцій – мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 20,2% - до 279 тисяч штук.
79,4% торговельних POS-терміналів в Україні забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати, а кожна дев’ята активна платіжна картка в Україні є безконтактною – 4 млн штук.
Нагадаємо, у НБУ розповіли про збитки від шахрайства з платіжними картками.