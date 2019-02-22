Українці почали частіше користуватися платіжними картками

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних банківських карток за підсумками 2018 року досягла 45,1%, що на 5,8% більше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.