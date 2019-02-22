Украинцы стали чаще пользоваться платежными карточками
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Доля объема безналичных операций с использованием платежных банковских карт по итогам 2018 года достигла 45,1%, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8 п. п. больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%)", - сообщили в НБУ.
В НБУ этот тренд связывают со стабильным повышением спроса среди украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.
Также в 2018 году продолжалось расширение платежной инфраструктуры для проведения безналичных операций - сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% - до 279 тысяч штук.
79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты, а каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной - 4 млн штук.
Напомним, в НБУ рассказали об убытках от мошенничества с платежными карточками.