Половина принятых в Киеве с начала 2016 года квартир - однокомнатные

В построенных в январе-сентябре 2016 г. жилых домах приняли в эксплуатацию 10 398 квартир. Преимущественно строятся однокомнатные (5432), двухкомнатные (3206) и трехкомнатные (1538) квартиры.

Всего в январе-сентябре 2016 г. в целом по предприятиям застройщиков на территории города приняли в эксплуатацию жилых домов общей площадью 699,6 тыс. квадратных метров.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание. Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв.м для однокомнатной, 50 кв.м для двухкомнатной и 70 кв.м - для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть вся семья должна иметь примерно 25 кв.м, но не меньше.