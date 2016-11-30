Половина прийнятих у Києві з початку 2016 року квартир – однокімнатні

У споруджених у січні–вересні 2016 р. житлових будинках прийнято в експлуатацію 10398 квартир. Переважно будуються однокімнатні (5432), двокімнатні (3206) та трикімнатні (1538) квартири.

Всього у січні–вересні 2016 р. у цілому по підприємствах забудовниках на території міста прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 699,6 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості так звані смарт-квартири — житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання. Як пояснив віце-президент “Київміськбуду” Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири — 35 кв. м для однокімнатної, 50 кв.м для двокімнатної та 70 кв.м — для квартири на три кімнати. Водночас він наголосив про існування санітарних норм, за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся оселя має бути приблизно 25 кв. м, але не менше.