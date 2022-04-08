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Пленному 35-летнему предателю грозит 15 лет лишения свободы, в суд направлен обвинительный акт

Киев • УНН

 • 262942 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в суд направлено обвинительный акт в отношении пленного в начале марта военного рф, который ранее служил в ВСУ и в 2014-м в Крыму изменил присяге во время российской оккупации украинского полуострова, передает УНН.

Пленному 35-летнему предателю грозит 15 лет лишения свободы, в суд направлен обвинительный акт

Цитата

"Это история про одного парня. Маленького такого предателя. Ничем не примечательный к 2014 году гражданин Украины. Парень каких много. Зовут его Казаренко Михаил Сергеевич. Родился 23.01.1987 в Симферопольском районе АР Крым. Служил в звании старшего сержанта в бригаде береговой охраны. В марте 2014 года изменил Военной присяге. Он отказался выполнить приказ о передислокации воинской части и стал на службу в вооруженные силы государства-агрессора", - отметила Венедиктова.

Детали 

25 февраля 2022 года Казаренко М. С. Получил приказ отправиться в г. Новая Каховка Херсонской области, где до 28 февраля исполнял обязанности военной службы в составе оккупационных войск.

28 февраля 2022 года колонной российской автомобильной техники отправился в г. Баштанка Николаевской области.

"На следующий день эта колонна оккупантов была разбита Вооруженными Силами Украины, а оставшиеся в живых военнослужащие "второй армии мира" разбежались по местности", - подчеркнула она.

2 марта 2022 года Казаренко М. С. И еще 10 оккупантов нашли и взяли в плен.

30 марта обвинительный акт в отношении Казаренко М. С., которому сообщено о подозрении в совершении дезертирства и государственной измене, направлен в суд.

"Сейчас за такое уже пожизненное, но он успел попасться до внесения изменений в закон, 15 лет будет на Родине точно. Я боюсь, что эта история не уникальна. Но из этих историй складывается наше возмездие и их наказание", - добавила Венедиктова.

Напомним 

В Изюме задержан коллаборант, который один из первых начал сотрудничать с оккупантами.

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