Полоненому 35-річному зраднику загрожує 15 років позбавлення волі, до суду направлено обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що до суду направлено обвинувальний акт щодо полоненого на початку березня військового рф, який раніше служив у ЗСУ і в 2014-му в Криму зрадив присязі під час російської окупації українського півострова, передає УНН.
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"Це історія про лише одного хлопця. Маленького такого зрадника. Нічим не примітний до 2014 року громадянин України. Хлопець яких багато. Звуть його Казаренко Михайло Сергійович. Народився 23.01.1987 в Сімферопольському районі АР Крим. Служив у званні старшого сержанта в бригаді берегової охорони. У березні 2014 року зрадив Військовій присязі. Він відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини і став на службу до збройних сил держави-агресора", - зазначила Венедіктова.
Деталі
25 лютого 2022 року Казаренко М.С. отримав наказ вирушити до м. Нова Каховка Херсонської області, де до 28 лютого виконував обов’язки військової служби у складі окупаційних військ.
28 лютого 2022 колоною російської автомобільної техніки вирушив до м. Баштанка Миколаївської області.
"Наступного дня ця колона окупантів була розбита Збройними Силами України, а ті військовослужбовці "другої армії світу", що залишились в живих, розбіглись по місцевості", - наголосила вона.
2 березня 2022 року Казаренка М.С. та ще 10 окупантів знайшли та взяли в полон.
30 березня обвинувальний акт стосовно Казаренка М.С., якому повідомлено про підозру у вчиненні дезертирства та державній зраді, направлено до суду.
"Зараз за таке вже довічне, але він встиг попастись до внесення змін до закону, то 15 років буде на Батьківщині точно. Я боюсь, що ця історія не унікальна. Але із цих історій складається наша відплата і їхнє покарання", - додала Венедіктова.
Нагадаємо
В Ізюмі затримано колаборанта, який один із перших почав співпрацювати з окупантами.