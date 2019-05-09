Полковник и участник Революции Достоинства посмертно получили звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полковнику Андрею Соколенко и участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко посмертно присвоено звание Героя Украины. Соответствующие указы подписал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Соколенко Андрею Аполлинариевичу — полковнику (посмертно)”, — говорится в указе № 206/2019.
Полковнику присвоено звание “за исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.
Также Глава государства присвоил звание Героя Украины волонтеру и участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко.
“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена ”Золотая Звезда“ Гончаренко Дмитрию Валерьевичу — общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства (посмертно)”, — говорится в указе № 207 / 2019.
В документе также отмечается, что звание присвоено “за гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу”.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины.