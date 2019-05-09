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Полковник та учасник Революції Гідності посмертно отримали звання Героя України

Полковник та учасник Революції Гідності посмертно отримали звання Героя України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Полковнику Андрію Соколенку та учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку посмертно присвоєно звання Героя України. Відповідні укази підписав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Соколенку Андрію Аполлінарійовичу - полковнику (посмертно)", - йдеться в указі №206/2019.

Полковнику присвоєно звання "за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Також Глава держави присвоїв звання Героя України волонтеру і учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гончаренку Дмитру Валерійовичу - громадському діячеві, волонтеру, учаснику Революції Гідності (посмертно)", - йдеться в указі №207/2019.

У документі також зазначено, що звання присвоєно "за громадянську мужність та патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, суверенітету та територіальної цілісності України, жертовне служіння Українському народові".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

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