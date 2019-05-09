Полковник та учасник Революції Гідності посмертно отримали звання Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Полковнику Андрію Соколенку та учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку посмертно присвоєно звання Героя України. Відповідні укази підписав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Соколенку Андрію Аполлінарійовичу - полковнику (посмертно)", - йдеться в указі №206/2019.
Полковнику присвоєно звання "за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Також Глава держави присвоїв звання Героя України волонтеру і учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку.
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гончаренку Дмитру Валерійовичу - громадському діячеві, волонтеру, учаснику Революції Гідності (посмертно)", - йдеться в указі №207/2019.
У документі також зазначено, що звання присвоєно "за громадянську мужність та патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, суверенітету та територіальної цілісності України, жертовне служіння Українському народові".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.