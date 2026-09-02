Полк "Скеля" официально перешёл под оперативное руководство корпуса "Азов"

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" Сухопутных войск Вооружённых сил Украины официально перешёл под оперативное руководство 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба корпуса, передаёт УНН.

Детали

В "Азове" отметили, что в течение августа несколько батальонов "Скеля" вместе с управлением полка были перемещены в полосу 1-го корпуса НГУ и уже выполнили поставленные боевые задачи по зачистке инфильтрировавшегося противника в полосах обороны бригад.

Корпус "Азов" сделает всё возможное, чтобы передать командованию и бойцам "Скели" свой опыт, а также наши ценности и принципы, которые будут способствовать тому, чтобы полк продолжал эффективно выполнять поставленные задачи, сохраняя жизнь и здоровье личного состава - говорится в сообщении.

Дополнительно

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим полка "Скеля" в жестоком обращении с сослуживцами.

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", подполковника Юрия Гаркавого, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание бывшего командира 155-й бригады и других военнослужащих - всего 10 человек - по делу об убийстве двух жителей села Калиновка в Киевской области. Перед этим в Офисе Генерального прокурора подтвердили УНН, что командир 155-й бригады Станислав Лучанов задержан.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость трансформации штурмовых войск, отметив, что на уровне управления штурмовыми войсками произойдут изменения.