Полк "Скеля" офіційно перейшов під оперативне керівництво корпусу "Азов"

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" Сухопутних військ Збройних Сил України офіційно перейшов під оперативне керівництво 1-го корпусу "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомила пресслужба корпусу, передає УНН.

У "Азові" зазначили, що впродовж серпня декілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ і вже виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад.

Корпус "Азов" зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям "Скелі" свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставлені завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу