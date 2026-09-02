Полк "Скеля" офіційно перейшов під оперативне керівництво корпусу "Азов"
Київ • УНН
425-й полк "Скеля" офіційно передали під оперативне керівництво 1-го корпусу НГУ "Азов". Зазначається, що підрозділи "Скелі" вже виконали бойові завдання.
425-й окремий штурмовий полк "Скеля" Сухопутних військ Збройних Сил України офіційно перейшов під оперативне керівництво 1-го корпусу "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомила пресслужба корпусу, передає УНН.
Деталі
У "Азові" зазначили, що впродовж серпня декілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ і вже виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад.
Корпус "Азов" зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям "Скелі" свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставлені завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу
Додатково
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку "Скеля" за жорстоке поводження з побратимами.
Командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.
Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155-ї бригади та інших військових - загалом 10 осіб - у справі про вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині. Перед цим УНН підтвердили в Офісі Генерального прокурора, що командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова затримано.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності трансформації штурмових військ, зазначивши, що на рівні управління штурмовими військами будуть зміни.