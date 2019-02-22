Политзаключенного Балуха вывезли из краснодарского СИЗО - правозащитники
Киев • УНН
Киев. 22 февраля. УНН. Незаконно осужденного украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление "Крымской правозащитной группы" в Facebook.
Отмечается, что 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО. По мнению правозащитников - скорее всего для дальнейшего этапирования в колонию.
"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию о переводе украинского политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в город Краснодар в России.
Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".
"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.
После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За несколько месяцев голодовки он потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. 9 октября 2018 года стало известно, что Балух решил прекратить голодовку.