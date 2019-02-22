Політв'язня Балуха вивезли з краснодарського СІЗО - правозахисники

Зазначається, що 21 лютого пізно ввечері Балуха вивезли з СІЗО. На переконання правозахисників - швидше за все для подальшого етапування в колонію.

"Куди саме везуть Балуха, ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію щодо переведення українського політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар у Росії.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Верховний суд" окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.

Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив більше 30 кг ваги, здоров'я його різко погіршився. 9 жовтня 2018 року стало відомо, що балух вирішив припинити голодування.