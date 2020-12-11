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Политзаключенный Шумков выйдет на свободу 24 декабря - Арестович

Политзаключенный Шумков выйдет на свободу 24 декабря - Арестович

Киев  •  УНН

 • 17590 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии №4 в Тверской области, 24 декабря освободится. Об этом во время брифинга сообщил спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович, информирует УНН.

"Что касается наших героев, которые в плену: вчера я провел с Уполномоченным Верховной Рады по делам человека Людмилой Денисовой 2 часа, разбираясь с фамилиями каждого пленного, содержащихся и в Крыму, и в Российской Федерации, и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, в тюрьме "Изоляция". Ну вот из ближайшего могу сказать, что 24 декабря освобождается Александр Шумков из российской колонии", - сообщил Арестович.

Также он отметил, что продолжается работа над тем, чтобы россияне не использовали Шумкова после освобождения.

"А там есть возможности, которые позволят забрать его на пересыльный пункт, поиздеваться над человеком. Сейчас и мы, и украинский консул в Москве проводим целую программу, чтобы его забрать и вернуть в Украину", - подчеркнул представитель украинской делегации в ТКГ.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось о издевательствах, избиениях и угрозах убийством незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову.

Добавим, что обмудсмен Людмила Денисова ранее отмечала, что Шумков входит в список тех, кто имеет критическое психологическое и физическое состояние.

Украинские Национальные Новости

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