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Політв'язень Шумков вийде на волю 24 грудня — Арестович

Політв'язень Шумков вийде на волю 24 грудня — Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Український політв'язень Олександр Шумков, який відбуває тюремний строк у виправній колонії №4 у Тверській області, 24 грудня звільниться. Про це під час брифінгу повідомив речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович, інформує УНН.

"Стосовно наших героїв, які у полоні: вчора я провів з Уповноваженою Верховної Ради у справах людини Людмилою Денісовою дві години, розбираючись з прізвищами кожного полоненого, які утримуються і у Криму, і у Російській Федерації, і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, у тюрмі "Ізоляція". Ну от з найближчого можу сказати, що 24 грудня звільняється Олександр Шумков із російської колонії", - повідомив Арестович.

Також він зазначив, що триває робота над тим, щоб росіяни не використали Шумкова після звільнення.

"А там є можливості, які дозволять забрати його на пересильний пункт, познущатися над людиною. Наразі і ми, і український консул у Москві проводимо цілу програму, щоб його забрати й повернути до України", - підкреслив речник української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, що раніше неодноразово повідомлялося про знущання, побиття та погрози вбивством незаконно засудженому українцю Олександру Шумкову.

Додамо, що обмудсмен Людмила Денісова раніше відзначала, що Шумков входить до списку тих, хто має критичний психологічний і фізичний стан.

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