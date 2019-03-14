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Политзаключенный Балух находится в Ярославле – правозащитники

Киев • УНН

 • 9498 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинский политзаключенный Владимир Балух с 10 марта находится в российском городе Ярославле. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook, передает УНН.

Политзаключенный Балух находится в Ярославле – правозащитники

"После того, как Владимира Балуха вывезли из керченской колонии, он 18 февраля 2019 года прибыл в СИЗО №1 Краснодара, 22 февраля его вывезли из Краснодара и 24 февраля украинец был в Армавире", - говорится в сообщении.

По словам правозащитников, адвокату Балуха официально подтвердили в УФСИН РФ по Краснодарскому краю, что Балух убыл в "распоряжение УФСИН России по Тверской области согласно указанию ФСИН России".

"Крымской правозащитной группе известно, что Владимир Балух во время этапа 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта — в Ярославле", - сообщили правозащитники.

Как сообщал УНН, украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали в колонию в Тверской области РФ.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявляла, что в таких колониях применяют насилие к заключенным.

Позже стало известно, что Балуха этапируют в одну из "красных" колоний (колония полностью подчиняется приказам администрации – ред.).

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".

"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За несколько месяцев голодовки он потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось.

9 октября 2018 года стало известно, что активист решил прекратить голодовку.

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