Політв'язень Балух перебуває у Ярославлі – правозахисники

"Після того, як Володимира Балуха вивезли з керченської колонії, він 18 лютого 2019 року прибув до СІЗО №1 Краснодара, 22 лютого його вивезли з Краснодара і 24 лютого українець був в Армавірі", - йдеться в повідомленні.

За словами правозахисників, адвокату Балуха офіційно підтвердили в УФСВП РФ по Краснодарському краю, що Балух відбув у "розпорядження УФСВП Росії по Тверській області відповідно до вказівки ФСВП Росії".

"Кримській правозахисній групі відомо, що Володимир Балух під час етапу 7 березня перебував у СІЗО Воронежа, а з 10 березня - в Ярославлі", - повідомили правозахисники.

Як повідомляв УНН, українського політв'язня Володимира Балуха етапували в колонію в Тверській області РФ.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявляла, що в таких колоніях застосовують насильство до ув'язнених.

Пізніше стало відомо, що Балуха етапують в одну з "червоних" колоній (колонія повністю підкоряється наказам адміністрації - ред.).

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Верховний суд" окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.

Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив більше 30 кг ваги, здоров'я його різко погіршилося.

9 жовтня 2018 року стало відомо, що активіст вирішив припинити голодування.