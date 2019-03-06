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Балуха этапируют в одну из "красных" колоний РФ - Чийгоз

Балуха этапируют в одну из "красных" колоний РФ - Чийгоз

Киев  •  УНН

 • 11474 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинского Активиста Владимира Балуха этапируют в одну из "красных" колоний (колония полностью подчиняется приказам администрации – ред.). Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чейгоз, передаёт УНН.

"Последняя информация – это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Нужно понимать, что там все зоны – "красные". Пока есть два варианта: либо Балух сможет каким-то образом отправить сообщение, либо мы узнаем, где он находится, через официальные структуры. Потому что определенный срок в любой из колоний длится карантин, а это достаточно изолированное мероприятие", - заявил Чейгоз.

По его словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова и консулы в России пытаются получить официальный ответ о том, где именно находится активист.

Ранее УНН сообщал, что украинского политзаключенного и крымского фермера Владимира Балуха этапировали в колонию в Тверской области РФ. 

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявляла, что в таких колониях применяют насилие к заключенным. 

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".

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