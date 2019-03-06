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Балуха етапують в одну з "червоних" колоній РФ - Чийгоз

Балуха етапують в одну з "червоних" колоній РФ - Чийгоз

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Українського Активіста Володимира Балуха етапують в одну з "червоних" колоній (колонія повністю підкоряється наказам адміністрації - ред.). Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чейгоз, передає УНН.

"Остання інформація - це те, що його вивезли з Армавіра в одну з колоній Твері. Потрібно розуміти, що там всі зони - "червоні". Поки є два варіанти: або Балух зможе якимось чином відправити повідомлення, або ми дізнаємося, де він знаходиться, через офіційні структури. Тому що певний термін в будь-який з колоній триває карантин, а це досить ізольований захід", - заявив Чейгоз.

За його словами, український омбудсмен Людмила Денисова і консули в Росії намагаються отримати офіційну відповідь про те, де саме знаходиться активіст.

Раніше УНН повідомляв, що українського політв'язня і кримського фермера Володимира Балуха етапували в колонію в Тверській області РФ.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявляла, що в таких колоніях застосовують насильство до ув'язнених.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Українські Національні Новини

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