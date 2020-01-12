Полиция выясняет обстоятельства конфликта в Умани между хасидами и местными жителями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Работники различных правоохранительных служб отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации с участием хасидов и местных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Национальной полиции Украины.
Так, по приказу главы Нацполиции Игоря Клименко в Умани работает группа из центрального аппарата Нацполиции.
“Сейчас они вместе с руководством областной полиции находятся в Умани. Среди задач, которые поставил Глава Нацполиции представителям группы — установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время установлено, что информация в сети Интернет о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности. Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили.
“Кроме того, с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Yeshiva World News сообщило, что в пятницу, 10 января в Умани около 30 человек с ножами напали на евреев, находившихся у могилы раввина Нахмана. Также сообщалось, что якобы в результате столкновения четверо евреев были госпитализированы.
Как сообщалось, в Каменец-Подольском подросток пытался зарезать трех родственников.