Поліція з’ясовує обставини конфлікту в Умані між хасидами та місцевими жителями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Працівники різних правоохоронних служб вирушили на Черкащину, аби з’ясувати обставини конфліктної ситуації за участю хасидів та місцевих жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Так, за наказом глави Нацполіції Ігоря Клименка в Умані працює група з центрального апарату Нацполіції.
“Зараз вони разом із керівництвом обласної поліції перебувають в Умані. Серед завдань, які поставив Голова Нацполіції представникам групи, — встановлення причин та обставин конфлікту між місцевими жителями і хасидами та надання правової оцінки діям місцевих правоохоронців”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що на цей час встановлено, що інформація в мережі Інтернет про те, що в лікарню з тілесними ушкодженнями звернулися четверо хасидів, не відповідає дійсності. Представникам Нацполіції такі дані у лікарні не підтвердили.
“Окрім того, із заявами про вчинення правопорушень у зв’язку з конфліктом між місцевими жителями та хасидами ніхто не звертався”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Yeshiva World News повідомило, що в п’ятницю, 10 січня в Умані близько 30 людей з ножами напали на євреїв, які перебували коло могили рабина Нахмана. Також, повідомлялося, що нібито в результаті сутички четверо євреїв було госпіталізовано.
Як повідомлялося,у Кам’янець-Подільському підліток намагався зарізати трьох родичів.