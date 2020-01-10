У Кам’янець-Подільському підліток намагався зарізати трьох родичів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У середмісті Кам’янець-Подільського 17-річний юнак напав з ножем на власну бабусю, тітку та дядька. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
“Події мали місце вчора, 9 січня, близько 12.00 години в приватному будинку в середмісті Кам’янця-Подільського. Жертвами нападника стали рідна бабуся, тітка та дядько”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що медиків і поліцейських викликали сусіди потерпілих, які почули з домогосподарства крики і звуки сутички.
“Оперативно прибувши на місце події, правоохоронці знайшли в будинку трьох людей з численними порізами на обличчі та шиї. Як з’ясувалось, тілесні ушкодження потерпілим наніс 17-річний родич. Затримали зловмисника буквально за декілька хвилин на одній із сусідніх вулиць. Увесь одяг молодика був закривавлений. У нього також вилучили знаряддя злочину — розкладний ніж зі слідами крові”, — зазначили у секторі комунікації.
Повідомляється, що під час спілкування з поліцейськими хлопець не зміг пояснити мотивів свого вчинку і поводився дещо неадекватно.
Вказано, що юнака затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілих госпіталізували до Кам’янець-Подільської міської лікарні.
По даному факту слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (через ст. 15) ККУ — замах на вбивство двох і більше осіб.
“Наразі юнакові вже оголосили підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, — додали у секторі комунікації.
Нагадаємо, на Донеччині у СІЗО відправили чоловіка, який вбив співмешканку і сховав тіло.