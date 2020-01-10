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В Каменец-Подольском подросток пытался зарезать трех родственников

В Каменец-Подольском подросток пытался зарезать трех родственников

Киев  •  УНН

 • 17952 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В центре Каменец-Подольского 17-летний юноша напал с ножом на свою бабушку, тетю и дядю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

“События имели место вчера, 9 января, около 12.00 в частном доме в центре Каменца-Подольского. Жертвами нападающего стали родная бабушка, тетя и дядя”, — говорится в сообщении.

Указано, что медиков и полицейских вызвали соседи потерпевших, которые услышали из домохозяйства крики и звуки схватки.

“Оперативно прибыв на место происшествия, правоохранители нашли в доме трех человек с многочисленными порезами на лице и шее. Как выяснилось, телесные повреждения потерпевшим нанес 17-летний родственник. Задержали злоумышленника буквально за несколько минут на одной из соседних улиц. Вся одежда молодого был окровавлена. У него также изъяли орудие преступления — раскладной нож со следами крови”, — отметили в секторе коммуникации.

Сообщается, что во время общения с полицейскими парень не смог объяснить мотивов своего поступка и вел себя несколько неадекватно.

Указано, что юношу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу.

По данному факту следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (через ст. 15) УК — покушение на убийство двух и более лиц.

“Сейчас юноше уже объявили подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — добавили в секторе коммуникации.

Напомним, в Донецкой области в СИЗО отправили мужчину, который убил сожительницу и спрятал тело.

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